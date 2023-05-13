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體育

體壇快訊：梁洛文格國世盃晉64強

【明報專訊】女子佩劍世界盃格魯吉亞站展開，當中有5名港隊代表出戰，何笑姸、劉穎怡以及歐倩瑩皆在複賽首圈止步；朱詠翹則在複賽次圈被淘汰。梁洛文在複賽首次圈分別擊敗土耳其及阿根廷籍劍手，晉身於今午舉行的64強賽。

謝榮鍵英國GT分站摘季

2023年英國GT錦標賽賽季英國的銀石賽道落幕。澳門車手謝榮鍵和隊友Chris Froggatt憑穩定表現在積分榜收窄與榜首距離至只有10分。他們獲Silver Am 組別季軍，謝榮鍵賽後說：「是有點失望，但是終歸也是取得第三名，這對我們爭取年度錦標來說是十分好。至少我們能表現出良好的速度，車隊的工作也很完美，我們只是碰巧運氣不佳。」

施維雅達羅馬賽派蛋

網壇一姐施維雅達昨在羅馬網球大師賽女單次圈，以兩盤6：0大勝柏芙露珍高娃。次號種子莎芭倫卡則以6：7（4：7）、2：6受挫基蓮，而3號種子彭古拉則以盤數1：2負泰萊唐辛。男單主場球手史拿以2：0勝哥基蘭基斯，躋身32強。

火箭認飲酒食大麻累事

7屆桌球世界賽冠軍奧蘇利雲表示，「我曾因飲酒和吸食大麻浪費了6至7年的時間，及後還有4年需處理一些離開比賽以外的事情，而且結果不太好」。另外，「火箭」計劃集中精力參加亞洲比賽，減少在英國作賽。

柏達臣環意第6站封王

環意大利單車賽第6站於昨日完成，效力卓克車隊的丹麥車手柏達臣以3小時44分鐘45秒首名衝線，贏得個人三大賽第4個冠軍，同時成為歷來第106位包攬三大賽分站冠軍的車手。挪威車手歴尼辛在總成績仍然以28秒優勢領先伊雲尼甫。

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