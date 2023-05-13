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體育

亞洲盃賽程出爐 港足10日戰3場分組賽

【明報專訊】亞洲盃決賽周前晚完成分組賽抽籤後，亞洲足協（AFC）昨正式公布賽程，編入C組的香港足球代表隊將於明年1月14至23日在10日內出戰3場分組賽，在兩個卡塔爾世界盃球場面對伊朗等3支西亞球隊。

根據亞洲盃官方賽程，港足在C組分組賽首仗將於1月14日晚上10時30分，在可容納45,857人的哈利法國際球場對上屆亞洲盃打入4強的阿聯酋隊，然後1月20日凌晨1時30分同在哈利法國際球場對「亞洲二哥」伊朗隊，最後一仗於1月23日晚上11時在南部球場對巴勒斯坦隊。哈利法國際球場及南部球場均為卡塔爾世盃8個比賽球場之一。

揭幕戰在1月13日零時30分舉行，由東道主兼衛冕的卡塔爾隊在A組對黎巴嫩隊，2月10日晚上11時上演決賽，兩場賽事同在可容納68,895人的巴伊特球場舉行，亦是世盃揭幕戰場地。同在A組的中國隊（國足）於1月13、17及22日，分別對塔吉克、黎巴嫩及卡塔爾隊。

港足公布下月友賽初選 重召林衍廷張憙延

此外，港足昨公布下月中兩場友賽的33人初選名單，下月5日開操，並在10日與港足U22踢練習賽，惟未有新入籍兵入選，安永佳及陳晉一等5名外流球員在名單；標準流浪中場林衍廷及理文翼鋒張憙延，自2021年底為港足U23出賽發生「醉酒風波」被停召一年後首獲重召。季尾加盟傑志的陳俊樂亦重返港足。

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