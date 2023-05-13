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體育
2023年5月13日星期六
魔鵲保前四不容有失 利物浦步步進逼 箭頭誓破入球荒
修咸頓護級求己亦求人 森林征車路士缺兩閘
祖雲補時逼和西維爾 普巴交助攻 羅馬小勝利華佔先機
殘疾港將林芷煖轉籍澳洲 稱傷後遭港隊除名
約基治大三元 金塊射日晉西決
足壇快遞：拜仁蜂兵分途為爭標搶分
SAT周六體育直播賽程
流浪傑志旺角場足總盃爭霸 上演父子對決 潘文俊樂見潘沛軒踢前鋒
亞洲盃賽程出爐 港足10日戰3場分組賽
體壇快訊：梁洛文格國世盃晉64強
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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