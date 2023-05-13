祖雲補時逼和西維爾 普巴交助攻 羅馬小勝利華佔先機

羅馬對利華古遜一戰乃兩帥摩連奴與昔日皇家馬德里愛將沙比阿朗素的師徒對決，「首都狼」憑中場艾度阿度保夫於62分鐘一箭定江山，令賽後與阿朗素聚舊的摩帥先勝一仗，次回合將在下周中上演。

祖雲達斯先於26分鐘被西維爾鋒將安尼斯利破門，苦戰到下半場補時7分鐘，才藉後備入替的保羅普巴頭槌頂交費達歷高加迪建功，與西維爾各一言和。「斑馬兵」主帥艾歷利賽後大讚普巴發揮，「他今晚做出非常重要的貢獻，如果他可以一直維持最佳狀態，我每場比賽都會讓他擔正」。

韋斯咸歐協聯反勝拔頭籌

歐協聯方面，阿爾克馬爾雖有雷恩達斯先開紀錄，惟下半場被韋斯咸前鋒賓華馬及安東尼奧各入一球，作客以1：2反負，同時確認荷甲無法超越法甲成為歐洲第5大聯賽，也因此無法在2024/25球季的歐聯席位增至1.5個。

至於日前在歐聯對戰的米蘭雙雄，將會在明晨出戰意甲，國際米蘭將會在主場迎戰蕯斯索羅，AC米蘭則作客史柏斯亞。國米現34戰得63分排第4，多第5的米蘭兩分，令後者爭取出席下季歐聯處於被動。此外，少米蘭3分的第6位球隊阿特蘭大今晚先作客沙蘭力坦拿。