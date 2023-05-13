魔鵲保前四不容有失 利物浦步步進逼 箭頭誓破入球荒

列斯聯vs.紐卡素 now611/621台 晚上19：30直播

曼聯vs.狼隊 now621台 晚上22：00直播

曼聯過去兩場英超同告作客以0：1不敵白禮頓和韋斯咸，紐卡素上場也在主場吞阿仙奴兩蛋，使兩軍賽後同是34戰分別得63和65分，被六連捷後得62分的第5位球隊利物浦追至只落後1分和3分。「紅魔」領隊坦夏格認為優勢在於「紅軍」多踢一場，故此仍掌握爭取前四的主導權，隊長中場般奴費南迪斯則說：「季初無人相信曼聯有力躋身前四，但其實這是一支已交出成績的出色球隊。我知道我們的能力，而且最後的排名可以更高。」

曼聯傳簽比克福特代迪基亞把關

大Sam倒戈紐卡素 明言不能輸

曼聯的餘下對手依次是狼隊、般尼茅夫、車路士和富咸，除了鬥「般茅」以外，其餘3仗均佔主場之利，惟今夏約滿的門將迪基亞，因上場對韋斯咸犯大錯致令球隊全失3分，據報他雖願減薪簽新約，但會方傳言已向愛華頓的英格蘭國腳門將比克福特，以及安德列治龍門華布根打主意。與此同時，前鋒拉舒福特踏入3月後腳風不順，各項賽事15仗只入4球，當中近3次英超掛帥無入球，連累球隊只斬獲1球，故此即使遇上無所求的狼隊，亦不敢輕言取勝。

紐卡素作客列斯聯亦有暗湧，理由是前鋒阿歷山大伊沙克也像拉舒福特般已3場英超無斬獲，風頭被獨取15球的哥林威爾遜奪去。排尾二的列斯聯現與尾三李斯特城同分，落後尾四愛華頓兩分外，而列斯聯也有曾於2007/08球季執教「喜鵲」的艾蘭戴斯倒戈，上場「地標」領軍作客僅負一哥曼城1：2的「大Sam」昨斬釘截鐵地說：「我已告訴球員今仗不能輸。」列斯聯過去6場英超只得1分，未來對手還是韋斯咸和熱刺；紐卡素最後3個對手則是白禮頓、李斯特城和車路士。

維拉熱刺碰頭 爭歐戰席關鍵戰

同日壓軸的比賽是有望出席下季歐霸的第8位球隊阿士東維拉，主場對領前3分的「六哥」熱刺，據報後者守將基文迪朗格勒疑因肩膀受傷缺陣，有傷在身的門將洛里斯則傳言今季餘下時間不會披甲，並或今夏會前往沙特阿拉伯落班。