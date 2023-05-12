國米兩蛋贈A米劍指決賽 偕迪斯高各建一功 米希達利恩囑勿鬆懈

自2004/05年球季再於歐聯賽場上演的米蘭打吡，甫開賽便由國際米蘭主導形勢，8分鐘迪斯高接應中場查漢奴古的角球傳送，力壓AC米蘭後衛卡拿比亞以左腳球不着地直射入網打開紀錄，亦是這名37歲前鋒今屆4戰米蘭打吡的第3個入球。得勢不饒人的國米於3分鐘後藉一次反擊，由費達歷高迪馬高左路橫傳予後上的34歲中場拍檔米希達利恩勁射破網拉開比數。

米蘭在驚魂未定下，更有中場伊斯美賓拿沙受傷退下火線，其間國米憑短暫踢多1人下再度施壓，倒戈的查漢奴古一記遠射中柱彈出後，米希達利恩補射再被米蘭門將邁治蘭救出。31分鐘，國米前鋒拿達路馬天尼斯於禁區疑被敵軍後衛卡積亞推跌，球證判罰12碼，但及後經視像裁判（VAR）覆核後，證實卡積亞的防守動作不構成犯規而推翻判決，結果半場國米以兩球領先。

下半場積極反撲的米蘭除了於73分鐘有中場辛度東拿利遠射中柱外，未能再為對手帶來真正威脅，最終國米淨勝兩球而回，下周三凌晨次回合在同一場地以主場姿態再戰米蘭，力爭自2009/10年球季奪冠後，相隔13年再闖歐聯決賽。

米希達利恩籲集中 「仍有次回合要戰鬥」

國米主帥施蒙尼恩沙基賽後大讚麾下道：「上半場表現是無懈可擊的，在領先後我們亦很好地控制局面，戰果對球隊爭取重溫奪冠美夢走近一大步。」而功臣米希達利恩則謹慎樂觀，認為是役球隊應可攻入更多入球，並提醒戰友「仍有次回合要戰鬥」。

賓拿沙傷出證收咧 利亞奧續約米蘭5年

自2006/07年球季封王後未再殺入決賽的米蘭，昨仗不但淨吞兩蛋，表現亦乏善足陳，主帥皮奧利承認球隊下仗必須改善，但不認同晉級機會渺茫，「足球場上總有你意想不到的事」。惟前帥卡比路則狠批米蘭未有汲取過去兩次交手落敗的教訓，「米蘭在此仗的速率完全跟不上國米，且未有在早段嘗試抑制對方的高位壓迫，這是近次交手已呈現的問題，教練責無旁貸」。而傷出的賓拿沙賽後更證實右膝須動手術，肯定提早收咧。

不過，米蘭昨唯一的好消息是，下仗有望傷癒復出的葡萄牙國腳拉菲爾利亞奧，據報已與會方續約5年至2028年夏天，粉碎離隊傳聞。