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體育
2023年5月12日星期五
港足亞洲盃三鬥西亞隊 再遇亞洲二哥伊朗 安達臣稱抽籤結果尚可
流浪望趕及申領亞冠牌照 正物色合資格教練領軍
NBA最佳陣容揭曉 歷來最少美將入圍一隊
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梅利羅馬大師賽首圈出局 馬德里賽未讓女球手發言 賽會道歉
體壇快訊：巴塞再捲逃稅指控
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【明報專訊】（請看附圖）
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