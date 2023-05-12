體壇快訊：巴塞再捲逃稅指控

本田圭佑離任柬軍總經理

日本隊名宿本田圭佑本月領柬埔寨U22主場出戰東南亞運動會，但分組賽先後不敵印尼及緬甸隊，4戰得4分以第3名出局後，昨宣布辭去擔任5年的柬軍總經理職務。

世盃五朝元老首人逝世

墨西哥一代門神卡巴查（Antonio Carbajal）周二於家鄉萊昂離世，享年93歲。卡巴查自1950年起，連續征戰5屆世界盃決賽周，是首人達此成就，至今亦只有後輩馬基斯、古亞達度，以及馬圖斯、美斯及基斯坦奴朗拿度曾5戰世盃。卡巴查遺體昨移送至成名球會利昂的主場供弔唁。

環意雨戰炒車頻頻

環意大利單車賽第5站昨末段雨戰下意外頻生，其中世界冠軍伊雲尼甫繼早段閃避狗隻倒地後，與主要對手洛格歷、分站冠軍高夫斯在另一次大規模炒車中受到波及。英國名將卡雲迪殊則在終點衝刺時與對手碰撞，在地上連人帶車滑行衝線獲第4名。

活士棄戰PGA錦標賽

今季第2項高爾夫球大賽的PGA錦標賽下周展開，賽會昨公布155人參賽名單。4屆冠軍活士證實足踝傷未癒避戰。本周因腕傷缺席德州麥堅尼錦標賽的史派夫則仍有報名，力爭成為史上第6名包攬四大滿貫的球手。