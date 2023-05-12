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體育

體壇快訊：巴塞再捲逃稅指控

【明報專訊】西班牙《機密報》報道，西甲班霸巴塞隆拿受當地稅局立新案調查，指他們未申報向職員贈送名車，球員乘搭私人包機等開支，亦就前球員阿達杜蘭及桑治解約提供錯誤賠償金額，勢被罰款1570萬歐元（約1.34億港元）。另外，巴塞女足日前作客1：1賽和西維爾，未能延續跨季62場連勝紀錄。

本田圭佑離任柬軍總經理

日本隊名宿本田圭佑本月領柬埔寨U22主場出戰東南亞運動會，但分組賽先後不敵印尼及緬甸隊，4戰得4分以第3名出局後，昨宣布辭去擔任5年的柬軍總經理職務。

世盃五朝元老首人逝世

墨西哥一代門神卡巴查（Antonio Carbajal）周二於家鄉萊昂離世，享年93歲。卡巴查自1950年起，連續征戰5屆世界盃決賽周，是首人達此成就，至今亦只有後輩馬基斯、古亞達度，以及馬圖斯、美斯及基斯坦奴朗拿度曾5戰世盃。卡巴查遺體昨移送至成名球會利昂的主場供弔唁。

環意雨戰炒車頻頻

環意大利單車賽第5站昨末段雨戰下意外頻生，其中世界冠軍伊雲尼甫繼早段閃避狗隻倒地後，與主要對手洛格歷、分站冠軍高夫斯在另一次大規模炒車中受到波及。英國名將卡雲迪殊則在終點衝刺時與對手碰撞，在地上連人帶車滑行衝線獲第4名。

活士棄戰PGA錦標賽

今季第2項高爾夫球大賽的PGA錦標賽下周展開，賽會昨公布155人參賽名單。4屆冠軍活士證實足踝傷未癒避戰。本周因腕傷缺席德州麥堅尼錦標賽的史派夫則仍有報名，力爭成為史上第6名包攬四大滿貫的球手。

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