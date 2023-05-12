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體育

NBA最佳陣容揭曉 歷來最少美將入圍一隊

【明報專訊】NBA昨公布年度最佳陣容名單，其中最佳一隊5人僅得波士頓塞爾特人的塔圖屬美國球員，成為歷來最少本土戰將入選的一屆。季後賽次圈方面，金州勇士及紐約人昨分途於主場擊敗洛杉磯湖人及邁阿密熱火，場數同樣追成2：3。

近年世界各地籃壇人才輩出下，今屆最佳一隊陣容中僅餘塔圖屬本土球員，屬歷屆最少。而其餘4人分別是應屆年度最有價值球員（MVP）、費城76人的喀麥隆中鋒安必特，達拉斯獨行俠的斯洛文尼亞後衛盧卡當錫，密爾沃基公鹿的希臘前鋒「字母哥」安迪度高安普，以及初次入圍年度陣容、效力奧克拉荷馬雷霆的加拿大後衛基傑奧斯阿歷山大。

勇士紐約人齊報捷追近場數

昨早舉行的季後賽次圈，衛冕的勇士有6將得分上雙，以121：106擊敗湖人，場數追成2：3，明早作客續背水一戰。紐約人昨主場以112：103挫熱火，場數同樣追至2：3，明征戰邁阿密續不容有失。

今日另外兩場季後賽，落後場數2：3的鳳凰城太陽返主場迎戰丹佛金塊，惟已缺陣3場的星級控衛基斯保羅未能趕及復出，而上仗受傷的中鋒迪安祖艾頓亦上陣成疑。至於領先場數3：2的76人則主場誓取塞爾特人晉級。

D侯活入選T1年度最佳一隊

另外，去年登陸台灣籃壇的前NBA名將D侯活，繼獲選為T1聯盟年度籃板王及最佳防守球員後，日前入圍年度最佳一隊及最佳防守一隊。這名效力桃園永豐雲豹的37歲中鋒，近期盛傳下季或轉戰台灣P.League+聯盟，早前更現身富邦勇士主場觀看另一前NBA戰將林書豪代表高雄鋼鐵人作客出戰的賽事。而在當地甚受歡迎的侯活，日前獲中華文化總會邀請出席活動，在台灣總統府宿一宵，並與台副總統賴清德合作拍片宣傳當地旅遊。

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