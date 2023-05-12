明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

流浪望趕及申領亞冠牌照 正物色合資格教練領軍

【明報專訊】香港足總盃決賽明午3時在旺角大球場上演，由傑志與標準流浪爭冠。流浪成為港超季軍及打入足總盃決賽後，將取得下季亞冠外圍賽資格，總監李輝立透露將於本月底前趕及提交申請相關牌照文件，以及領軍亞洲賽的專業教練牌照（Pro License）已有人選。

流浪傑志明午決戰足總盃

朱志光促慎防「捧盃後遺症」

兩隊主教練及球員代表昨午出席足總盃賽前記者會，包括傑志主教練朱志光、球員羅梓駿、流浪主教練潘文俊及隊長林嘉緯。流浪相隔20年再次打入盃賽決賽，將穿上印有決賽資料的決賽版球衣出賽，爭取繼1995年後再奪標。潘文俊稱球隊下半季士氣團結，有野心爭標，期望麾下踢出「200分精神」，又笑言「傑志贏了咁多，要拎返一些出來給其他球隊攞吓」。傑志剛於港超封王，朱志光承認較擔心麾下出現「捧盃後遺症」，在奪標後一仗表現走樣，會多加提醒。

對於申請亞冠牌照進度，李輝立透露昨獲亞洲足協回覆，獲准延長多兩周至本月31日前完成遞交申請，球會將着手準備財政報告等相關文件。至於球隊的專業教練牌照人選，李輝立確認技術顧問米路不符合資格，但透露已尋覓合適人選，「有3位選擇，他們都是外籍人士，有位曾踢過流浪，大家都熟悉，不過尚未落實前未可公布」。

上 / 下一篇新聞