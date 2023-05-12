流浪望趕及申領亞冠牌照 正物色合資格教練領軍

流浪傑志明午決戰足總盃

朱志光促慎防「捧盃後遺症」

兩隊主教練及球員代表昨午出席足總盃賽前記者會，包括傑志主教練朱志光、球員羅梓駿、流浪主教練潘文俊及隊長林嘉緯。流浪相隔20年再次打入盃賽決賽，將穿上印有決賽資料的決賽版球衣出賽，爭取繼1995年後再奪標。潘文俊稱球隊下半季士氣團結，有野心爭標，期望麾下踢出「200分精神」，又笑言「傑志贏了咁多，要拎返一些出來給其他球隊攞吓」。傑志剛於港超封王，朱志光承認較擔心麾下出現「捧盃後遺症」，在奪標後一仗表現走樣，會多加提醒。

對於申請亞冠牌照進度，李輝立透露昨獲亞洲足協回覆，獲准延長多兩周至本月31日前完成遞交申請，球會將着手準備財政報告等相關文件。至於球隊的專業教練牌照人選，李輝立確認技術顧問米路不符合資格，但透露已尋覓合適人選，「有3位選擇，他們都是外籍人士，有位曾踢過流浪，大家都熟悉，不過尚未落實前未可公布」。