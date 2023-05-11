約基治助金塊挫太陽叫糊 杜蘭特開肘領技犯 76人6將上雙贏綠軍

太陽雙星昨仗手感回落，戴雲布克卡和杜蘭特分別只有約42%和41.7%投籃命中率，合共得54分，兩項數據都比前兩仗贏球時低。而除了雙星，只有迪安祖艾頓得分上雙，板凳火力未能像第4戰般填補雙星火力。

此仗第三節末段發生小插曲，當布克卡在罰球時，金塊的約基治和布魯士布朗欲偷聽太陽戰術，杜蘭特先和布朗互相推撞，再用肘頭推開約基治，結果杜蘭特和布朗雙雙被判罰技術犯規。此外，因傷已缺席3場的基斯保羅回應下仗會否回歸時，僅表示會努力重返球場。

費城76人同日憑中鋒安必特和後衛泰維斯麥斯合轟63分，加上全隊6將得分上雙，最終作客以115：103擊敗波士頓塞爾特人，場數3：2領先，下仗回師主場，有望繼2000/01年賽季後再度躋身東岸決賽。

最佳防守一隊出爐 東岸佔4席

另外，NBA同日公布最佳防守陣容，除了來自孟菲斯灰熊的最佳防守球員謝倫積遜外，最佳一隊其餘球員皆來自東岸，包括芝加哥公牛的卡盧素、密爾沃基公鹿的賀利地和布克盧比斯，以及克里夫蘭騎士的I莫比利。