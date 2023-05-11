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體育

美斯父否認登陸沙特定局 艾納沙兩董事請辭 稱錯簽C朗

【明報專訊】美斯來季去向未明，當《法新社》報道這名阿根廷球王下季將登陸沙特阿拉伯，加盟勁旅希拉爾。美斯父親隨後發聲明否認，強調美斯今夏與巴黎聖日耳門（PSG）約滿前，不會做任何決定。惟在沙特效力艾納沙的基斯坦奴朗拿度（C朗），卻傳欲離中東返歐，兩大球王重遇或成空。

美斯去年底贏得世界盃後，續留PSG的傳聞滿天飛，但這名阿根廷球王本月初到沙特阿拉伯外遊出席活動，PSG以未經批准為由宣布作出停薪、停訓及停賽兩周的處分。雖然美斯其後在社交網上載片段道歉，但此事已令雙方關係緊張，今夏約滿的美斯在PSG生涯勢將畫上句號。

據報美斯雖然想重返巴塞隆拿，但這支西甲班霸的財政狀况令成事存一定難度。法新社日前報道，美斯已跟一間沙特球會達成加盟協議，今夏將以天價高薪登陸中東；法國《隊報》稱，美斯與希拉爾達成口頭協議，年薪高達約5億歐元，連同獎金等年收入最高達6億歐元（約51.7億港元）。據報希拉爾更向曾執教巴塞的西班牙隊前帥安歷基招手，似為美斯加盟「鋪路」。

美斯已返PSG復操 勢下仗復出

布斯基斯結束18年巴塞生涯

不過，美斯的父親佐治丹尼斯其後發聲明，表示至今無跟任何球會達成協議，「在美斯完成PSG的合約前，我們沒跟任何球會簽署或達成口頭協議，只有假新聞一直在使用Leo（美斯）名字，我們將於完季後做決定」。法甲將於下月4日完季，美斯被PSG「三停」後於前晚已歸隊復操，法國傳媒預計他將於下周日主場對阿些斯奧復出。阿根廷隊主帥史卡朗尼近日受訪時稱，美斯應該去一間「跟隊友、球會和球迷都感到舒適的球會」。

正當外界開始討論下季沙特聯賽，美斯將重遇現效力艾納沙的C朗，再現兩大球王對壘時，卻傳出C朗有意離開中東的消息。這名38歲球星今季在沙特職業聯賽爭標再受打擊，前日主場只能1：1打和艾卡赫利，落後榜首伊蒂哈德5分，聯賽尚餘4輪，在兩項盃賽已出局後面臨四大皆空。據報艾納沙兩名董事承認巨額羅致C朗是錯誤決定，為承擔責任已請辭。有報道稱C朗有意今夏提前解約，爭取加盟紐卡素等歐洲五大聯賽球會落班。

另邊廂，巴塞隆拿昨宣布隊長布斯基斯將於完季離隊，結束18年效力生涯。這名34歲中場為巴塞一隊上陣超過700場，報道稱他下一站或落戶沙特，同獲希拉爾垂青。

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