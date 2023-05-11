體壇快訊：盧善恩盧森堡賽摘季

廖桂芳破兩舉重世績

2001年出生的中國選手廖桂芳在韓國首爾舉行的亞洲舉重錦標賽上，包攬女子71公斤級3金，同時打破該級別抓舉和總成績兩項世界紀錄。她在抓舉舉出120公斤；挺舉則以148公斤獨佔鰲頭，總成績達到268公斤，超越師姐張旺麗的總成績267公斤前世績。

伊雲尼甫環意摔車無礙

環意大利單車賽大熱門伊雲尼甫昨於第5站因閃避路上狗隻失控滑倒，幸未有明顯受傷，在截稿前亦已追回主車群。至於第4站由突圍集團的法國車手柏利皮恩曹（Aurelien Paret-Peintre）先衝線。2秒落敗的挪威車手歷尼辛（Andreas Leknessud）則在總成績以28秒優勢壓過伊雲尼甫升上第一，接過粉紅戰衣。

馬昆斯明法國站復出

Honda車隊昨落實，旗下六屆世界電單車錦標賽（MotoGP）世界冠軍馬昆斯，將可於明日展開的法國站復出。這名西班牙名將因3月葡萄牙站意外，右手第一掌骨骨折休養至今，他表示「現在完全不擔心傷勢，因它已完全康復了」。