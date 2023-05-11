亞洲盃今分組抽籤 港足主帥安達臣：夢想小組第3

港足列第4檔次或遇國足

卡希爾朴智星任抽籤嘉賓

今屆亞洲盃決賽周將於明年1月12日至2月10日在卡塔爾舉行，參賽24隊分成6組，根據4月最新世界排名分成4個檔次，每組4隊爭首兩名出線，4支最佳第3名亦可晉級16強。排第147位的港足列入第4檔次，肯定不會與印度、塔吉克、泰國、馬來西亞或印尼同組；中國隊（國足）則以81位排第2檔次。

分組賽抽籤將於今晚7時在多哈的卡塔拉歌劇院舉行，亞洲盃官方YouTube頻道（AFC Asian Cup）將免費直播。每隊會派代表出席，港足主教練安達臣及中國香港足球總會行政總裁譚秋朗日前已登機赴多哈。澳洲名宿卡希爾、韓國名將朴智星及中國女足前國腳孫雯等擔任抽籤嘉賓。

安達臣在AFC官網訪問提及，會以小組第3名為目標，「我們夢想是排小組第三，甚至晉級，但這只是夢想，不會想太多，我們會嘗試創造驚喜，取得一至兩場不錯賽果。」他認為亞洲盃決賽周可改善香港足球發展，「政府將會看到港足參與這些大賽的重要性，之後也許會有更多人支持我們、甚至有更多贊助。我希望到時有一、二千名香港球迷去卡塔爾支持港足」。