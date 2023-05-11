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體育

韋斯咸歐協聯迎AZ 柏基達：莫耶斯許諾奪標跳舞

【明報專訊】剛在英超擊敗曼聯取得護級重要3分的「鎚仔幫」韋斯咸，明晨將在歐協聯4強首回合賽事主場迎擊荷甲的阿爾克馬爾（AZ）。比起令球迷失望的英超戰績，槌仔幫今屆在歐協聯12戰錄11勝1和幾近無敵，難怪陣中主力盧卡斯柏基達豪言，最終目標為在歐協聯登頂，打破球會24年錦標荒。

今季方由里昂來投的柏基達，經過季初適應期後已漸成韋斯咸中場主力，並已為球隊在各項賽事攻入5球，當中包括上輪8強對真特一戰12碼建功。提及球隊在歐協聯前景時，柏基達直言希望球隊能在贏完曼聯後乘勢再下一城：「上周我們的目標是在紅魔身上全取3分，結果不負眾望凱旋而回。如今來到歐協聯4強，只差一步就能躋身決賽挑戰冠軍，為此我們更應付出所有。」該巴西中場又開玩笑指希望成為歐協聯盟主的另一原因，為領隊莫耶斯已許下諾言「將會在一眾球員面前大展舞技」。

賴斯傳被鎚仔標價11.9億

至於柏基達的中場拍檔兼「鎚仔幫」青訓產品迪格蘭賴斯，則有可能在今夏離隊。據報若韋斯咸會方收到有來季歐聯資格的球會報價1.2億鎊（約11.91億港元），賴斯將會獲准轉會，而阿仙奴及曼聯已對這名英軍中場主力虎視眈眈。另一方面，意甲代表費倫天拿則會與瑞士的巴素利爭奪另一歐協聯決賽席位。

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