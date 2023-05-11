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體育

祖雲後防不整鬥歐霸專家西維爾 羅馬摩連奴遇舊部沙比阿朗素

【明報專訊】暫時走出假帳案陰霾的意甲豪門祖雲達斯，明晨將在歐霸4強首回合賽事惡鬥「歐霸專家」西維爾。惟祖雲在大戰前夕接獲壞消息，守將迪施基利奧因十字韌帶受創而需開刀治療，料需休養數月。

迪施基利奧是在上星期主場小勝萊切一役傷出，其後會方證實其右膝十字韌帶受創，已進行手術治理，預計最快要待下季初方能復出。此外，祖雲達斯主帥艾歷尼亦證實另一守將基爾臣比爾馬因肌肉問題，無緣在此戰上陣。不過艾帥在賽前記者會上則表現從容，「陣中有參與訓練的球員狀態都很好，我們會樂觀面對即將來臨的賽事」。此外，祖雲鋒將杜辛華荷域因在日前對阿特蘭大一役被對方球迷譏為「低下的吉卜賽人」，意甲賽會決定罰阿特蘭大之後1場主場賽事閉門作賽。

除祖雲達斯外，剛獲市政府批准興建新球場的意甲球隊羅馬，明晨將在另一場歐霸4強面對下半季屢有佳作的德甲球隊利華古遜。羅馬主帥摩連奴賽前不敢怠慢，直指由昔日麾下沙比阿朗素領軍的利華古遜，將是非常危險的對手，「他們會先做好防守，耐心等待對方丟失控球權，然後以驚人速度反擊，你很難阻止他們的攻勢。而沙比現在已是一名出色的教練，除了我之外，他亦曾在安察洛堤、哥迪奧拿及賓尼迪斯等偉大教頭的麾下踢球，這無疑對他的執教生涯有莫大幫助」。

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