曼城問題金球逼和皇馬 迪布尼建功前攻勢曾出界 安帥轟球證執法

曼城昨仗初段反客為主採取主動，惟攻勢欠銳利之餘，更在36分鐘被皇馬由近月轉任左閘的卡馬雲加，於左路傳予翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，這名巴西國腳隨即射破敵軍的國家隊隊友門將艾達臣摩拉斯十指關先開紀錄，「銀河艦隊」亦以此入球領先半場。

換邊後「藍月」積極反撲，雖然首席射手艾寧夏蘭特是役受制對手嚴密看管下，全場觸球僅21次兼「食白果」，但球隊戰至67分鐘終藉一次截擊啟動攻勢，由中場根度簡接應翼鋒基亞利殊的橫傳後，在中路背向龍門傳予後上的迪布尼，這名比利時國腳在禁區外第一時間右腳勁射，令其國家隊隊友的皇馬門將泰拔高圖爾斯俯首稱臣，為球隊扳平1：1。

由於在此攻勢過程中，曼城中場貝拿度施華曾在一次邊線控球前疑出界在先，皇馬主帥「肥安」安察洛堤亦因此罕有地因投訴過激領黃，其後當地電視台顯示，在3D鏡頭拉線下皮球確實已完全出界，但因該攻勢期間皇馬球員曾截球控球在腳，屬非連帶攻勢令VAR無權推翻入球。最終雙方在門將屢救險球下未再添紀錄，各一言和後下周四凌晨將於曼城主場的次回合決戰爭入決賽。

哥迪奧拿冀次回合解放夏蘭特

賽後安察洛堤不滿球證執法水平道：「這仗球證實在有太多錯誤，在那出界問題球前，我們沒得到應有的角球，而且我指正他們時卻得到一面黃牌。」而他又直言敵軍部分球員的攔截犯規理應領牌，批評球證視若無睹，又認為「這仗我們是較佳的一隊，更值得拿下勝利」，並稱讚麾下在執行戰術上已幾近完美。而門將高圖爾斯則指「次回合將如同決賽，我對球隊充滿信心」。

反觀曼城主帥哥迪奧拿承認對方防守出色，「夏蘭特在魯迪格及阿拉巴的包夾下難尋空檔，下一仗我將為此帶來改變」。而基亞利殊則表示：「汲取上季4強不敵對方出局的教訓，如今球隊明顯在各方面有所提升，雖然此仗未獲勝，但次回合返主場將會是我們的時刻。」

夏蘭特父疑挑釁皇馬球迷 保安驅趕

另外，昨仗為座上客的夏蘭特父親，據報因慶祝曼城扳平的入球時曾挑釁主隊皇馬的球迷，引致雙方發生爭執，最終這名挪威前國腳被保安提早請離場。