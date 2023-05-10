美斯膺勞倫斯年度男將 力壓韋斯塔本拿度得獎 阿根廷男足首奪最佳團隊

美斯近期雖因外遊「秘撈」風波，在所屬球會巴黎聖日耳門（PSG）不太如意，但這名35歲球星去年在國際賽成績驕人，於世界盃決賽周攻入7球及交出3次助攻，個人包辦金球獎及銀靴獎，並助阿根廷隊相隔36年再次封王，最終他在勞倫斯獎年度最佳男子運動員獎中，力壓球會隊友的法國國腳基利安麥巴比、世界一級方程式（F1）賽車兩屆世界冠軍韋斯塔本、網壇「泥地王」拿度、NBA球星史堤芬居里，以及撐竿跳世界紀錄保持者杜班迪斯，歷來第2次獲膺這項大獎。

首獨得殊榮 稱與傳奇看齊屬無比榮耀

2020年曾與F1車手「黑帝」咸美頓共同獲獎的美斯，為今次獨得獎項感到榮幸，「能擊敗這些強敵獲獎是不可思議的，看着以往得獎名單上的名字，有米高舒密加、活士、拿度、費達拿、保特及咸美頓等，都是體壇上的傳奇人物，能與他們看齊對運動員來說是無比的榮耀。去年我圓夢奪得世界盃冠軍，這是整支團隊的功勞，因此我為阿根廷隊獲得最佳團隊感到欣喜」。

派絲獲選年度女將 谷愛凌膺極限最佳

其他獎項方面，36歲牙買加隊百米女飛人費莎派絲則力壓游泳名將莉迪姬及網壇一姐施維雅達等，首膺年度最佳女子運動員。至於去年初代表中國隊於主場出戰北京冬奧的滑雪新星谷愛凌，憑兩金一銀的佳績，獲選為年度最佳極限運動員。

此外，前年夏天在歐洲國家盃決賽周比賽途中心臟病發獲救的丹麥男足球星基斯甸艾歷臣，昨亦獲選為年度最佳復出運動員，因事件休養逾半年的他，去年1月從意甲重返英超賽場加盟賓福特，並憑出色表現於去夏轉投勁旅曼聯，成為「紅魔」主力一員。他感言道：「我曾因此事感到消極，為前路感到迷茫，在此特別希望感激家人、醫生及戰友們，是你們給予我動力，現在我很享受自己的人生。」