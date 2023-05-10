衛冕勇士陷出局邊緣 居里末段失誤致負湖人 獻三雙仍徒勞

兩軍昨仗命中率同樣不足五成，勇士球星史堤芬居里雖全場貢獻31分、10個籃板及14次助攻，是他生涯第3次於季後賽交出「三雙」表現，惟他是役三分球僅14投3中，加上完場前球隊在落後3分時因雙持球須跳球，但其隊友威金斯跳贏傳予他手上後，這名35歲控衛失平衡倒地後誤將皮球傳出界，終令球隊飲恨而回，場數被湖人拉開至1：3，身陷出局邊緣。

賽後居里承認該失誤甚為致命，願為落敗負責，而勇士主帥卡爾亦承認這場敗仗對球隊打擊甚大，「對手確實表現強頑，現在我們已不容再失，未來每仗都要更小心地做好每一球。」反觀在最後一節獨取15分的湖人後備得分後衛朗尼獲加，成為「紫金軍團」制勝奇兵，賽後獲將帥稱讚，是役攻入27分的隊友「大帝」勒邦占士道：「我一直相信他有這能力，在他上陣前我亦曾說『我們需要你來取分』，結果他做得非常好。」

同日另一仗，邁阿密熱火在主場以109：101擊敗紐約人，場數拉開至3：1，有望連續兩屆躋身東岸決賽。

約基治推倒太陽班主免停賽

另外，丹佛金塊球星約基治日前在季後賽西岸次圈作客不敵鳳凰城太陽一戰，因在場邊欲取皮球時推倒對方班主伊舒比亞，昨被聯盟罰款2.5萬美元（約19.6萬港元），避過停賽處罰，今早可在主場披甲迎敵，雙方賽前打成2：2平手，是役將成關鍵。