米蘭雙雄歐聯廝殺 國米雙鋒近季剋敵 紅黑軍勢缺利亞奧

AC米蘭vs.國際米蘭 now643台 明晨03：00直播

今次是米蘭雙雄繼2002/03及2004/05年球季後，第3次在歐聯狹路相逢，此前兩次「紅黑軍團」AC米蘭均在4強和8強賽淘汰國際米蘭，而且最終打入決賽，先後獲得冠軍及亞軍。米蘭及國米其後分別在2007和10年封王，惟意甲球隊往後漸走下坡，過去12屆無緣稱霸，遂更突顯明晨交鋒的意義，而對7屆盟主、僅次於14次冠軍皇家馬德里的米蘭來說，已視今屆比賽為球隊的中興象徵，惜拉菲爾利亞奧日前在聯賽主場挫拉素初段，因觸傷大腿肌肉退下火線，須知這名葡萄牙國腳翼鋒今季聯賽和歐聯獨取13球外，也合共交出10次助攻，故若缺陣勢削弱球隊攻力。

利亞奧派定心丸 傳次回合復出

23歲的利亞奧縱使傷後曾透露，「我不憂慮，不久便可回歸。我是樂觀的，並已接受治療，近日都整天休息」，惟外界從已缺席意大利時間周一的訓練推斷，他將難以在首回合上陣，但相信下周中次回合可復出。若他此役最終避戰，其左路進攻位置勢由沙利麥卡斯頂上，配合左閘迪奧靴南迪斯的後上策動攻勢，也或為近兩季六碰國米入3球的36歲中鋒基奧特提供攻門彈藥。

然而，3屆盟主國米的鋒將拿達路馬天尼斯及盧卡古目下的火力更猛。馬天尼斯各項賽事近6次上陣入6球並交出3次助攻，而且自2019年3月至今已7次攻破米蘭大門；盧卡古則過去9次披甲入5球和貢獻4次助攻，而令米蘭忐忑不安的是，這名比利時國腳2019至2021年兩季內五對米蘭轟入5球，令這對箭頭名乎其實成為米蘭剋星。

與此同時，能司職中後場不同位置的魯賓高辛斯和迪岩布斯奧已復操，有望至少進入本仗大軍名單，勢令國米如虎添翼。兩軍今季已三度交手，國米先在意甲首循環作客負2：3，後在中立場舉行的意大利超級盃決賽大勝3：0封王，然後於聯賽次循環小勝1：0。