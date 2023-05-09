阿仙奴兩球報喜 將帥明言爭標拚到底

「兵工廠」昨造訪聖占士公園作客第3的紐卡素，早段受壓下反而憑隊長馬田奧迪加特於14分鐘的遠射先開紀錄。及後「喜鵲」續主導形勢下多次攻門均未能射破敵軍門將蘭斯達爾的十指關，結果阿仙奴更於71分鐘藉反擊機會，由翼鋒加比爾馬天尼利左路橫傳，令紐卡素後衛法比安舒哈在門前情急解圍誤擺烏龍，終贏2：0，一報上季作客喜鵲吞兩蛋之仇。賽後阿仙奴以35戰得81分續居次席，落後踢少1場的曼城1分；紐卡素則以34戰得65分續守季席，以兩分領先同日落敗的曼聯。

賽後阿迪達表示：「上季在這裏的敗仗間接令己隊失去今季歐聯席位，我們仍記憶猶新，因此這場勝利別具意義，亦顯示我們爭標的決心。」而蘭斯達爾亦表明球隊上下仍未氣餒，冀續向曼城施壓，「萬一對方失分，我們將隨時準備好取代他們」。

高柏尼續約般尼至2028年

另外，37歲曼城名宿高柏尼今季執教英冠球隊般尼首季，隨即領軍提前奪冠兼來屆升上英超後，昨落實與會方續約5年至2028年夏天。