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體育

阿仙奴兩球報喜 將帥明言爭標拚到底

【明報專訊】早前接連失分而痛失榜首之位的阿仙奴，昨晨征戰季席的紐卡素以兩球淨勝而回，取兩連勝及時反彈下，暫以1分落後踢少1場的曼城，爭標未絕望。賽後主帥阿迪達及門將蘭斯達爾均表明，球隊仍上下一心，為爭標力拚至最後。

「兵工廠」昨造訪聖占士公園作客第3的紐卡素，早段受壓下反而憑隊長馬田奧迪加特於14分鐘的遠射先開紀錄。及後「喜鵲」續主導形勢下多次攻門均未能射破敵軍門將蘭斯達爾的十指關，結果阿仙奴更於71分鐘藉反擊機會，由翼鋒加比爾馬天尼利左路橫傳，令紐卡素後衛法比安舒哈在門前情急解圍誤擺烏龍，終贏2：0，一報上季作客喜鵲吞兩蛋之仇。賽後阿仙奴以35戰得81分續居次席，落後踢少1場的曼城1分；紐卡素則以34戰得65分續守季席，以兩分領先同日落敗的曼聯。

賽後阿迪達表示：「上季在這裏的敗仗間接令己隊失去今季歐聯席位，我們仍記憶猶新，因此這場勝利別具意義，亦顯示我們爭標的決心。」而蘭斯達爾亦表明球隊上下仍未氣餒，冀續向曼城施壓，「萬一對方失分，我們將隨時準備好取代他們」。

高柏尼續約般尼至2028年

另外，37歲曼城名宿高柏尼今季執教英冠球隊般尼首季，隨即領軍提前奪冠兼來屆升上英超後，昨落實與會方續約5年至2028年夏天。

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