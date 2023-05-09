皇馬挾冠軍頭銜攻城 連續兩屆4強碰頭 賓施馬勢續當英超剋星

皇家馬德里vs.曼城 now643台 明晨03：00直播

皇馬在西班牙盃決賽以2：1挫奧沙辛拿中，左翼雲尼斯奧斯祖利亞表現光芒四射，另一攻擊手洛迪高高斯亦把握機會梅開二度，成為頭條人物，惟老將賓施馬明晨硬碰曼城或再成焦點，事關這名35歲法籍前鋒近年遇英超每有佳作，例如今季歐聯8強和16強戰，分別在車路士及利物浦入1球和3球；上季8強對車路士破門4次，之後在4強鬥曼城也斬獲3球，令他自2012年開始，對陣「藍月」7次共入6球，况且自上月初，他各項賽事披甲9次獨取10球，其中3仗大演帽子戲法，可見勇態依然。

夏蘭特爭破歐聯單季入球紀錄

上述皇馬三子固然令對手如坐針氈，但曼城前鋒艾寧夏蘭特更或叫人談虎色變。他今季首次踏足英超，所有賽事上陣46次入51球，其中聯賽入35球已刷新單季紀錄，並以12球領前歐聯射手榜，若餘下比賽多入6球，便可打破皇馬前球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在2013/14年球季締造的17球紀錄。

哥帥信自古成功在嘗試

米列達奧停賽 魯迪格料頂上

繼曼城主帥哥迪奧拿上周曾稱讚夏蘭特，「只要你給予機會，他在任何位置都能建功」後，該名22歲挪威國腳昨亦獲隊友基亞利殊拜服，致使這名英格蘭隊翼鋒從沒像現在般充滿信心和信任隊友，他說：「曼城目下的情况如同上季，4強對手亦是皇馬，距歐聯冠軍只餘3仗。」他當然不願重複上屆4強次回合，於末段連失3球下反負1：3，終總成績以5：6落敗飲恨。哥帥則說：「我們已連續3屆躋身歐聯4強。若你嘗試多次，或者最終能贏一次。」曼城此役有守將尼敦阿基因肌肉受傷缺陣，皇馬也有艾達米列達奧停賽，其中堅位置料由魯迪格取代。