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體育

體壇快訊：周漢聶破2：20大關

【明報專訊】本地跑手周漢聶日前於捷克出戰布拉格國際馬拉松，以2小時19分55秒第16名衝線，成為繼黃尹雋及紀嘉文後，第3名能在全馬突破2小時20分大關的港將。這時間亦較其2019年香港馬拉松奪標的此前個人最佳快5分32秒。另外，港將魏賡日前於公益路跑賽「Wings for Life World Run」奧地利站，以61.27公里奪得亞軍，總成績以第8名完成。

冼展霆聶芷彥公開水域賽奪標

香港公開水域游泳系列賽（第一部）前日於大埔大美督舉行，男子10公里組別由冼展霆以1小時59分38.4秒奪標，快亞軍的方胤2分36.5秒。至於女子組則由聶芷彥擊敗林柏彤。4將料獲得7月世界賽及9月杭州亞運參賽資格。

意新星摘三大賽分站首勝

環意大利單車賽前晚於第2站終點前4公里發生意外，令前世界冠軍卡雲迪殊、麥斯柏達臣等未能衝刺爭勝，東道主新星莊拿芬米蘭爆冷取得三大賽首勝。至於前日煞科的女子環西班牙單車賽，荷蘭名將雲富頓雖只得分站第3，但總成績仍以9秒力壓同胞禾拿寧而衛冕。

些路迪提前4輪衛冕蘇超

些路迪昨憑亞洲外援古橋亨梧及吳賢奎各入一球，作客2：0擊敗半場10人應戰的赫斯，在蘇超領前次席的格拉斯哥流浪13分，提前4輪衛冕。他們本季已贏得蘇格蘭聯賽盃，下月4日將在蘇格蘭足總盃決戰蘇冠的恩華尼斯，力爭本土三冠。

河床小保加爆衝突 6將被逐

阿甲昨上演國家打吡，由河床補時射入12碼，主場以1：0小勝小保加。客軍門將羅美路在失球後衝向對方球員，引發兩軍長達近10分鐘打鬥衝突。雙方各有3將被逐，小保加主帥佐基阿米朗亦領紅。另外，應屆世界盃冠軍阿根廷隊據報6月訪華，將在北京與澳洲隊友賽。

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