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體育

約基治轟單場新高53分 難阻金塊負太陽

【明報專訊】西岸一哥丹佛金塊昨於NBA季後賽次圈雖有球星約基治攻入個人單場新高的53分，但球隊仍作客以124：129不敵鳳凰城太陽，場數被追平2：2。而是役他曾以手肘撞倒在場邊觀眾席的太陽班主被罰技術犯規，據報聯盟賽後已就事件展開調查，或令這名塞爾維亞中鋒面臨被加罰。

首兩戰於主場獲勝的金塊，上仗作客吞敗後，昨在第4戰續於鳳凰城征戰，兩大球星約基治及查美梅利手感火熱，前者全場30投20中攻入生涯單場新高的53分，並交出11次助攻；梅利則25投13中取28分，惟後備球員得分僅11分。反觀太陽除了球星戴雲布克卡及杜蘭特各取36分外，全隊後備合計攻入40分，最終太陽以5分之差獲勝，場數扳平2：2。

肘擊太陽班主 恐遭秋後算帳

此外，是役約基治於次節末段於界外欲取皮球時，因不滿在場邊觀眾席的太陽班主伊舒比亞（Mat Ishbia）抱球不放，上前搶球後再以手肘撞倒對方，被球證判罰技術犯規。由於球員攻擊球迷屬違例行為，據報聯盟已就事件展開調查，令這名金塊球星下仗面臨停賽危機。

同日另一場季後賽，費城76人在主場與波士頓塞爾特人激戰至加時，憑球星夏登於末段射入關鍵三分球，終以116：115險勝，在東岸4強追成場數2：2。

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