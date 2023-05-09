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體育

江旻憓再登重劍世一 揚威哥倫比亞 大獎賽分站首封后

【明報專訊】香港劍擊隊連續兩日傳來捷報，重劍女將江旻憓昨於哥倫比亞奪得個人生涯首面大獎賽分站金牌，並且趁韓國勁敵宋世羅16強出局，重返世界排名第一，為爭取明年巴黎奧運資格打好基礎。

江旻憓6年前曾於哥倫比亞贏得大獎賽銀牌，今次重臨福地，首4仗面對波蘭、捷克、美國及加拿大隊劍手均最少以5分取勝，4強則與意大利好手費雅明高（Rossella Fiamingo）打成8：8平手，最終決一劍險勝9：8。賽前世界排名第2的她，決賽面對低1位的法國隊主將簡達莎美（Marie-Florence Candassamy），則在中段連取5分下贏15：8封后。

29歲的江旻憓今季曾在加拿大的世界盃及卡塔爾的大獎賽分站贏得1銀1銅，終達成季中目標，打破超過4年的世界性賽事冠軍荒，亦令她自2019年曾首次登上世界排名第一後，相隔4年再次登頂。

下周轉戰阿聯酋世盃演本季煞科

在國際賽季今夏進入洲際賽及世界賽前，女子重劍今季只餘下周的世界盃阿聯酋站，而國際劍聯昨更新世界排名積分後，江旻憓領先簡達莎美多達39分，意味這名港隊名將在下月中於中國無錫力爭亞洲錦標賽衛冕前，會保留世界第一之位。另一港將佘繕妡此站打入正賽64強，縱首圈出局亦重返世界前百。至於陳渭泠、連翊希及朱嘉望則日前於外圍賽止步。

與此同時，明年巴黎奧運劍擊項目的資格期已於上月展開，今次大獎賽哥倫比亞分站屬女子重劍首項計分賽。如現時女重團體賽世界排名第6的港隊，未能在明年4月初積分期完結前進佔前四，或成為餘下的亞洲最佳隊伍，江旻憓便需要憑個人賽亞洲前二排名進軍巴黎奧運。

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