巴西雙星助皇馬重奪西盃 險勝奧沙辛拿 安察洛堤兩年六冠

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞開賽僅兩分鐘，在左路擺脫兩名奧沙辛拿球員後，傳中予攻擊手洛迪高高斯射入。奧軍於58分鐘憑中場盧卡斯托路射入地波扳平。70分鐘，雲尼斯奧斯又在左路發難令奧軍球員疲於奔命，最後造就隊友中場卻奧斯射門「省」中敵衛，洛迪高近門補一腳，為皇馬奠定勝局，相隔9年再度捧走西班牙盃，也令兩年前回歸領軍的安察洛堤，得以揚威西盃、西甲、西超盃、歐聯、歐超盃和世冠盃。

洛迪高說：「皇馬已睽違這冠軍多年，而我則已取得賽前唯一未到手的西盃錦標。我此役獨取兩球，對我來說，這晚非常特別。」安察洛堤則稱讚雲尼斯奧斯道：「他為球隊帶來不同，令奧沙辛拿無法取得平衡。這冠軍在重要的時刻來臨，我們不會過份慶祝，周中歐聯4強首回合主場迎戰曼城續須奮戰。」

奧軍主帥艾拉錫迪為未能帶領隊球隊在主要比賽首次摘冠而遺憾，但亦承認「雲尼斯奧斯難以防範，曼城將難免陷於掙扎」。另外，「藍月」前晚在英超主場以2：1險勝列斯聯中，守將尼敦阿基下半場初段疑觸傷小腿肌肉退下火線，或無緣出征皇馬。