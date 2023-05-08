張家朗墨國世盃摘銀 今季三登頒獎台 升世界第2

張家朗賽前以世界排名第4直入64強，先後大勝英國、日本及中國隊劍手，之後面對同樣世界前10的法國隊主將拿科（Enzo Lefort）及美國隊勁敵孟凱睿（Gerek Meinhardt）亦未遇太大考驗，分別贏15：10及15：7。他決賽面對世界第11的咸沙，即使一度連取5分，追成10：10，但最終負10：15，繼兩個月前的韓國釜山大獎賽再摘銀。由於原本世界第一的陳海翔及第3的意大利老將霍高尼（Alessio Foconi）同16強出局，獲亞軍的張家朗進帳26分後趕過前兩者，累積189分下亦追至落後今站4強止步的馬連尼僅兩分。

蔡俊彥挫世一 晉8強本季最佳

港隊今行亦有3將從外圍賽殺入正賽，其中蔡俊彥一路過關，更在16強擊敗陳海翔，但8強不敵孟凱睿，無緣獎牌及與張家朗上演內訌。力爭重返前16的他，賽後世界排名由第21升至第18，但下周在上海大獎賽仍需先出戰外圍賽。梁千雨及崔浩然則首圈止步。

男子花劍隊昨晚轉戰團體賽。至於女花本周上演世界盃保加利亞站，港隊有符妤名殺入個人賽正賽但首圈告負，團體賽則16強被日本隊淘汰，需轉戰名次賽。

花劍隊今晨轉戰團體賽

重劍兩將哥國大獎賽入正賽

至於在重劍大獎賽哥倫比亞站，佘繕妡在外圍賽突圍，與江旻憓出戰女子組個人賽，何瑋桁亦打入男子組正賽。賽事今早上演4強及決賽。