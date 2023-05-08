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體育

晉峰謝幕戰小勝 樂天女孩無懼風雨呈現髮香區

【明報專訊】晉峰昨午主場迎戰香港U23一戰，邀請到台灣職棒球隊樂天桃猿的啦啦隊組合「樂天女孩」（Rakuten Girls）8名成員訪港助威下，吸引1421名球迷觀戰，令青衣運動場也高掛紅旗。晉峰最終以1球小勝，以第8名完成今季港超。

樂天女孩昨賽前4小時已抵達青衣場綵排，儘管天文台中午前後一度發出黃色及紅色暴雨警告，但8名成員籃籃、菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔在賽事確定如常後，仍在賽前、中場及賽後無懼風雨帶來舞蹈表演。8人於賽事上半場中段更現身看台，讓台灣棒球的「髮香區」在香港呈現，與現場球迷近距離互動。

晉峰昨安排逾50名球迷現場觀賞樂天女孩綵排，另有20多名球迷獲得與8人合照的機會。自稱為樂天桃猿球迷的潘先生，昨清晨下班後即趕到球場，他當初得悉樂天女孩訪港後大感意外，因此在門票開售馬上「撲飛」。他透露近年雖較少入場觀看本地足球賽事，「不過現在加入球迷會，下季應該會更多入場」。

46歲何國泉告別戰保不失

賽事方面，晉峰憑陳肇鈞在24分鐘一箭定江山，以1：0小勝榜尾的香港U23，此戰擔正力保不失的46歲門將兼教練何國泉，賽後獲頒該場最佳球員，並確定與隊長艾拔簡勞在季後高掛球靴。

晉峰後衛葉卓文則樂見本戰座無虛席，「香港人並非不喜歡本地足球，只是缺乏入場的推動力，這次證明只需一些簡單的舉動，已可以吸引更多人關注」。

霍啟山：香港U23不請外援

至於落敗的香港U23以1和17負完成本季港超，球隊贊助人兼香港足總副主席霍啟山總結賽季時，對球員表現予以肯定。談及來季組軍，他強調不會聘請外援，「香港U23是一個青訓計劃，目的是幫助港足，所以一定是全華班」。

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