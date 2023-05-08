傑志9季六奪港超冠軍 明加索夫被逐兼兩度落後 奇兵羅素助逼和理文

文：余瑋、林欣澤

圖：曾憲宗

今季港超是歷來第4次爭冠鬥到煞科日，傑志在旺角場迎戰賽前落後2分的理文，這場爭冠戰在上周預售門票4天已售罄。許勝不許和的理文在9分鐘先開紀錄，西班牙籍射手洛迪古斯接應艾華頓的傳中撞射攻破前東家大門，領先1：0。傑志在23分鐘藉土庫曼國腳明加索夫博得12碼，中場米基爾操刀扳平，半場踢成1：1。

下半場63分鐘出現關鍵一幕，此前被判插水罰黃牌的明加索夫，因犯規踢跌艾華頓而兩黃一紅被逐。理文在73分鐘再領先，艾華頓接應罰球頂彈地波入網。不過傑志落後僅3分鐘再次追平，後備入替的中堅羅素在罰球無人看管下頂成2：2。完場前保羅曾接球甩手，但羅素再做功臣護空門解圍，最終傑志以2：2逼和理文，賽後18戰46分排榜首，近4屆三度封王。

丹恩奴域風波後現身 未定去向

完場後一眾球迷衝入球場與傑志球員慶祝，向球會發律師信追討罰款而遭雪藏的丹恩奴域亦有出席捧盃儀式，賽後在球場不時被球迷包圍以至球員要求合照，甚受歡迎。這名41歲老將在發生風波後首受訪，為獲大家支持而高興，稱今季即使發生「奇怪的事」，他在各項賽事攻入25球，仍是「難以置信一季」，「我很高興隊友展示到我們並非一人球隊，以今季表現，我覺得我們值得奪冠」。就將與傑志約滿，丹恩稱暫未知退役還是繼續球員生涯，「我本想用冠軍完結職業生涯，但這個月我沒有比賽，我覺得自己不值得是這樣」。

已領軍五奪港超的傑志主教練朱志光重申，此事反映傑志仍是紀律為先，「他並非大於球會，外界以前會說我們是『華杜斯球會』、『丹恩球會』，但我一直以來執掌模式是有什麼人腳，就以最好陣容應戰」。他透露球隊奪冠後馬不停蹄，今日如常操練備戰周六對標準流浪的足總盃決賽。傑志將連續3屆直入亞冠分組賽，會長伍健稱對此終放下心頭大石。對於丹恩奴域問題，他只說：「今（昨）日唔講丹恩，我們講冠軍。」

理文班主誓言增兵捲土重來

理文主教練曾昭達表示，冀麾下盡快平復心情，展望本月20日菁英盃決賽對冠忠南區爭標，「大家都知道（離冠軍）好近，真的可能一門之隔。事實證明要繼續努力」。問到與傑志的差距，理文班主李文恩說：「我們領先後，加上對手踢少個，心態可能有心雄和鬆懈，之後失球就守得唔夠好」。理文取得亞軍後可參與下季亞冠外圍賽，李文恩稱：「下季一定要增強實力，因為對手同時會繼續提升實力。若墨守成規，分分鐘日後連爭冠都無資格。」