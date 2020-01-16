男女拔萃精英賽稱王封后 港男子4x100接力隊澳洲賽摘銀

女拔萃隊長白凱文首日於100米欄奪金後，昨於100米決賽跑出12.33秒，以0.03秒僅負港大同學會書院「女飛人」李紫桃，但她隨後於4×100米決賽伙隊友以新賽會紀錄47.81秒奪冠，在今屆賽事共得2金1銀。她表示於亞少跟中國隊的吳彬彬較量獲益良多，能從對方身上學習堅毅勤力的態度。

徐穎恩冀年內衝擊塵封24年港績

其師妹徐穎恩則於400米以56.73秒率先衝線，將賽會紀錄推前2.75秒，在今屆精英賽奪3金。個人最佳成績為55.68秒的她，直言希望今年衝擊溫健儀在1999年造出的香港紀錄（55.03秒）。

壓軸的接力賽，男、女拔萃在4×100米和4×400米皆贏得冠軍。男拔萃總分為201分，以126分優勢拋離喇沙書院封王，女拔萃總分為167分，以55分力壓德望學校稱后，隊長白凱文稱賽事與文憑試撞期，未能全員出席，但參賽隊員都盡全力，能贏總冠軍是一大鼓勵。

鑽石田聯多哈開鑼 李察遜膺女飛人

另外，鑽石田徑聯賽昨於多哈開鑼，美籍星將莎卡莉李察遜於女子100米跑出今季最快的10.76秒奪冠，並以0.04秒刷新已故同胞寶怡的大會紀錄。