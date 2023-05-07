曼城險勝列斯鞏榜首 根度簡起孖 熱刺車路士重拾勝軌

賽前表明有信心帶領列斯聯在最後4輪爭取護級的新帥艾蘭戴斯，首擊開賽19分鐘便失守，被榜首的曼城由中場根度簡接應馬列斯的右路橫傳地波輕鬆後上射入先開紀錄。27分鐘，二人「照辦煮碗」以同樣方式再入1球拉開兩球。及後「藍月」續強攻，惟射手艾寧夏蘭特是役忘帶射門鞋，多次攻門皆望門興嘆。戰至84分鐘，翼鋒菲爾科頓博得12碼，惟根度簡操刀射中柱未能「連中三元」之餘，更於1分鐘後被客軍前鋒洛迪高藉曼城後衛文路爾艾簡治解圍失誤建功扳回一城，但最終仍保住勝局，聯賽十連勝，以34戰得82分穩居榜首，拉開今晚作客紐卡素的次席球隊阿仙奴4分，衛冕之路再近一步。

卡尼入球超越朗尼 僅次舒利亞

藍戰士折般茅 林柏特終結六連敗

力爭歐洲賽席位的熱刺，則由哈利卡尼於完半場前的入球小勝水晶宮，他個人在英超累計攻入209球，超越朗尼獨佔總射手榜次席，僅次於260球的舒利亞。而球隊亦結束4輪不勝頹勢，各項賽事近9場首次保持不失球，賽後35戰得57分暫升上第6。

至於車路士昨憑中場干拿加歷查於9分鐘開紀錄，但於21分鐘被般尼茅夫由後衛馬菲斯雲拿遠射得手扳平完半場。不過換邊後積極爭勝的「藍戰士」，終在82及86分鐘由後衛班洛特巴迪亞舒尼及前鋒祖奧菲歷斯各建一功，作客贏3：1，林柏特回巢帶隊7場後取首捷，結束球隊各項賽事9戰不勝的頹勢，於英超以34戰得42分續排第11位。

另外，仍有望下季出戰歐洲賽的白禮頓，昨落實預簽現效力英冠球會屈福特的21歲巴西籍前鋒祖奧柏度，轉會費3000萬鎊（約3億港元），簽約5年，將於7月加盟。而據報會方亦與利物浦的37歲中場占士米拿達成協議，勢於今夏同樣成為「海鷗」新兵。