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2023年5月7日星期日
傑志決戰理文 港超煞科爭標 兩球賽爆滿勢掛紅旗 明加索夫艾華頓問鼎足球先生
樂天女孩單仗三度表演 晉峰特別版球衣出賽
南區流浪東方爭季軍 或獲亞冠外圍賽資格
體壇快訊：羅卓峯躋身泰拳世青8強
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曼城險勝列斯鞏榜首 根度簡起孖 熱刺車路士重拾勝軌
男女拔萃精英賽稱王封后 港男子4x100接力隊澳洲賽摘銀
美斯為沙特遊道歉 稱行程無法取消
紅鑽險勝希拉爾 第三度稱霸亞洲
安必特抱子領MVP獎 太陽場數追近金塊
壽星艾卡拉斯主場闖決賽 拿度棄法網最後熱身賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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