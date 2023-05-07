體壇快訊：羅卓峯躋身泰拳世青8強

男花4將晉墨國世盃正賽

香港劍擊隊昨兵分三路，分途出戰男花世界盃墨西哥站、女花世界盃保加利亞站和重劍大獎賽哥倫比亞站。當中男花的蔡俊彥在小組賽排第1，與梁千雨、吳諾弘和崔浩然從資格賽突圍，與張家朗齊亮相正賽；女重好手江旻憓則於大獎賽爭冠兼重上世界第一。另外，原定11月舉行的男花世界盃德國站，因當地禁止俄白劍手參賽而取消。

遼寧挫廣夏 決戰浙江

衛冕的遼寧隊前日在CBA季後賽4強以95：84挫浙江廣廈，場數3：2晉級，連續4季闖總決賽。他們將與常規賽一哥浙江隊爭冠，總決賽採用7場4勝制，首場於明晚7時35分舉行。

伊雲尼甫環意拔頭籌

公路單車三大賽首擊、第106屆環意單車賽昨於中部阿布魯佐開大區展開。快步隊的比利時籍奪標大熱伊雲尼甫，在首站19.6公里個人計時賽最快，今日次站將以代表總成績領先的粉紅戰衣出賽。其斯洛文尼亞籍主要對手洛格歷慢43秒排第6，且所屬的珍寶隊賽前受新冠病毒及練習意外影響，有計時賽世界冠軍托拜斯科斯等4人退賽而被逼補選。

利亞奧傷出 米蘭慘勝拉素

AC米蘭昨憑伊斯美賓拿沙及迪奧靴南迪斯入球，於意甲主場2：0淨勝拉素，追至落後對方僅3分，但翼鋒拉菲爾利亞奧早段大腿拉傷，料在未來兩周的歐聯4強米蘭打吡缺陣。祖雲達斯今晚將作客阿特蘭大，勝出將取代拉素升上次席。至於新科意甲冠軍拿玻里明晨將迎戰費倫天拿。

萊比錫贏弗賴堡 連升兩位

RB萊比錫中場奇雲甘保爾後備上陣一箭定江山，助球隊作客1：0小勝弗賴堡，加上柏林聯0：1敗走奧格斯堡，萊比錫賽後以1分反壓柏、弗兩軍，升上德甲第3，在聯賽只餘3輪下，掌握前四主導權。利華古遜則在打吡戰主場2：3不敵科隆，14場不敗斷纜。