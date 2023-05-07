南區流浪東方爭季軍 或獲亞冠外圍賽資格

疫情下香港球會在亞洲賽取得佳績，亞洲足協（AFC）於2021年底公布的亞洲球會比賽排名，香港跳升14級至11位，在東亞區排第5，因而在2023年球季亞洲賽取得「1+2」席位，即1個亞冠分組賽及2個外圍賽名額。今季港超冠軍將直接晉身下季亞冠分組賽，足總盃冠軍及港超亞軍則獲亞冠外圍賽資格。傑志聯賽坐亞望冠兼打入足總盃決賽，若在周六決賽擊敗流浪，多了的亞冠外名額將由港超季軍補上。

南區、流浪及東方分別以31、30及28分暫列第3至5名。南區今午3時作客確定第6的港會，若全取3分肯定成為聯賽季軍。南區及流浪於2021年底獲批核2022年亞協盃牌照。南區主席陳文俊向本報確認，南區正在申請亞洲賽牌照，「是否獲批就暫時仲未知」。球會補充，若成功申請及取得資格，南區將會參賽。

流浪要取第3除了同一時間需作客擊敗和富大埔，亦要寄望南區失分；若流浪打和及南區落敗，兩隊同得31分及對賽成績平手，流浪可憑較佳得失球成季軍。至於東方作客深水埗必須全取3分，同時南區及流浪均落敗，這支老牌球會才有望躋身三甲。