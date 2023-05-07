樂天女孩單仗三度表演 晉峰特別版球衣出賽

晉峰賽前篤定以第8名完成今季港超，上月中落實邀請8名樂天女孩來港，她們前日起陸續抵港，將在晉峰主場對榜尾香港U23的煞科戰粉墨登場；賽事門票在上月25日開售後，翌日已宣告售罄，意味青衣運動場今午將高掛象徵全場爆滿的紅旗。晉峰表示希望藉邀請樂天女孩，提升觀眾入場意欲及現場氣氛，盼透過啦啦隊成員的熱情和活力，讓球迷感受不一樣的本地球賽氣氛。此外，晉峰本仗亦會穿上印有樂天女孩標誌的特別版球衣出戰。

樂天女孩為台灣中華職業棒球大聯盟球隊樂天桃猿的官方啦啦隊，現時團員共有34人。是次訪港陣容包括隊長籃籃、副隊長菲菲、成員苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔；在台、港人氣高企的林襄及來自韓國的新團員李多慧雖未隨行，但來港8人亦不乏捧場客，各人的社交網皆擁有6位數追隨者，這次首在香港亮相更破天荒踏進足壇。

深水埗邀本地女團表演

同一時間深水埗主場迎戰東方的賽事，主隊亦邀請到本地啦啦隊Tumbler Cheerleading Team及女團asp3c，分別在賽前及半場表演。