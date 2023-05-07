傑志決戰理文 港超煞科爭標 兩球賽爆滿勢掛紅旗 明加索夫艾華頓問鼎足球先生

傑志vs.理文 港台電視31台 晚上18：00直播

傑志17戰45分暫列榜首，以兩分領先17戰43分的理文，兩隊傍晚旺角場決鬥，「藍鳥」只要不敗即可封王，連同上季因疫情腰斬，力爭近4季三度囊括港超冠軍寶座。一眾藍鳥球員將在這場爭冠戰，率先披上昨晚公布的下季新主場球衣出賽。

傑志三度末仗捧盃 經驗勝理文

今季煞科將有兩場掛紅旗，除了爭冠戰的門票在上周預售4天售罄，另一場為晉峰在青衣運動場對香港U23（見另稿）。今季是傑志第4次鬥到煞科日爭冠，此前3次均笑到最後，包括2016/17年同在旺角場及坐滿6413名觀眾掛紅旗下，以4：1大勝宿敵東方反壓封王；2019/20年則在東方對富力R&F悶和收場，藍鳥4球大勝愉園後漁人得利奪冠；前季爭標組最後一戰，傑志在香港大球場以2：0再挫東方。

傑志主教練朱志光表示，一場決勝負比賽關鍵不外乎球員臨場發揮、心理狀態和鬥志，認為傑志優勢為不乏奪冠經驗豐富的大賽球員，「有啲都拎過5、6次頂級聯賽冠軍」。老將射手丹恩奴域向傑志發律師信追討罰款後已缺陣4仗，預計今仗續缺陣，與他同入17球並列港超射手榜的土庫曼國腳明加索夫，經過上周足總盃4強反勝東方休戰後，將聯同已傷癒復出的中堅艾里奧齊復任正選。不過，朱sir證實季尾加盟的港足中場陳俊樂未能完成今季註冊，無緣今仗及足總盃決賽。

曾昭達「坐正」穩理文軍心

理文前帥陳曉明2月離任後，助教曾昭達暫代領軍10仗8勝2和不敗，這名34歲少帥上月底獲正式委任為理文主教練，力爭創會6年來首個港超冠軍。曾昭達感謝球會信任，認為他「擔正」後讓球員不用再猜測，有穩定軍心作用，「這3個月來球隊整體性和決心是有進步，我很高興能夠鬥到最後。無可否認傑志爭冠經驗比我們豐富，但一場過比賽咩都可發生，球員在訓練顯示的信心和決心亦充分」。理文要後上封王必須取勝，惟達sir稱面對傑志不能急於進攻，「我希望用團隊合作，一齊努力贏這場」。本月底將32歲的巴西籍翼鋒艾華頓快將入籍港足，今季加盟理文後聯賽攻入16球，僅差丹恩奴域及明加索夫1球，料冠軍誰屬將成為他與明加索夫爭取成為今季香港足球先生的關鍵。