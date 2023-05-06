足壇快遞：紅鑽主場決戰希拉爾

PSG球迷到尼馬家示威

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）近期頻傳兵變，除了早前因擅自離隊而正被會方罰停賽的美斯，另一球星尼馬亦因經常養傷被自家球迷「柴台」，近日更有人到其寓所門外示威，要求對方離開PSG。據報會方近日已為這兩名南美星將加強周邊保安，以防發生事故。暫列法甲次席的馬賽明晨將作客以1分緊隨其後的朗斯，前者賽前33戰得70分，以5分落後PSG。

拜仁作客不來梅爭連勝

上輪重返德甲榜首的拜仁慕尼黑，明晨將作客雲達不來梅力爭自3月以來再嘗連勝滋味。球隊賽前僅以1分領先明晚才出戰的次席球隊多蒙特，在聯賽餘下4輪下不容有失。而賽前會方公布自去年底世界盃後因度假滑雪受傷休養至今的門將紐亞，近日已展開恢復性訓練，但肯定無緣趕及季內復出。此外，榜尾的哈化柏林今晚將迎戰尾四的史特加上演護級大戰。

波圖加時絕殺法軍入決賽

衛冕的波圖昨晨於葡萄牙盃4強次回合手持2：1優勢下，主場於法定時間以1：2不敵法馬利卡奧，雙方兩回合計踢成3：3須加時。而這支葡超班霸由中場奧達維奧艾美臣加時下半場補時階段遠射世界波，加上前鋒艾雲利臣埋齋，終以總比數5：3淘汰對方晉級，下月5日凌晨將於決賽與布拉加爭冠。