曼聯遭白禮頓雙殺 梳爾補時9分鐘犯天條 海鷗報足總盃敗仇

兩軍繼上周日的英足盃4強後再度交手，當時曼聯憑互射12碼以7：6挫白禮頓晉級決賽。本仗戰至補時9分鐘出現戲劇性一幕，「紅魔」後衛勞基梳爾防守角球最後一擊期間，爭頂時以左手拍走皮球，球證翻看視像裁判（VAR）後吹罰12碼；白禮頓由中場阿歷斯麥亞里士打操刀中鵠，以1：0拿下勝利，賽後32戰55分，一舉反壓多踢兩仗的熱刺及阿士東維拉1分升上第6，並分別落後第4的曼聯及第5的利物浦8分及4分，但分別較對方少踢1及2場。

紅魔賽後續落後紐卡素2分排第4，成為輸波罪人的梳爾受訪時勇敢認責，稱自己一時糊塗令球隊賠上輸波代價，「我當時被對手輕輕推了一下，但確實不應把手放在該位置，也無法解釋，只能默默接受這個不幸」。不過他強調敗仗未動搖球隊的爭取前四出戰來季歐聯意志，「儘管競爭對手在努力搶分，但我們還是擁有主導權」。

白禮頓教頭迪沙比則直呼「足球之神」顯靈，認為球隊本仗及英足盃4強對戰紅魔時，發揮均比對手出色，此役總算獲老天爺還一個公道，「上次極刑戰飲恨，這樣的結果很不公平；這仗我們取得勝利，剛巧是靠一個12碼」。白禮頓下仗於下周二凌晨迎戰護級分子愛華頓；曼聯則繼續作客征途，下周一凌晨造訪第15的韋斯咸。

熱刺證洛里斯收咧

利物浦播國歌賀英王加冕 球迷反對

此外，跌至第7的熱刺今晚將主場鬥水晶宮，賽前證實上月對紐卡素一仗受傷的36歲隊長門將洛里斯收咧。會方落實賽前將播放英國國歌，以慶祝英王查理斯三世當日加冕。至於錄得五連勝、明晨迎戰賓福特的利物浦，據報在球迷組織強烈反對下，仍決定賽前播國歌，惟強調「如何紀念這時刻，純屬個人選擇」。至於在看守領隊林柏特接手後錄得六連敗的車路士，今晚則作客同分的般尼茅夫，「藍戰士」現時憑較佳得失球壓過對手排第12。