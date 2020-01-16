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2023年5月6日星期六
拿玻里隔33年再奪意甲 史巴列堤破二奶命 班主劍指歐聯
皇馬決戰奧沙辛拿 隔9年重返決賽冀破宿命
勇士湯臣三分雨射退湖人
亞少田徑港將精英賽齊創賽會紀錄
13歲吳卓恩升SB6級100蛙世二
施維雅達闖馬德里決賽
體壇快訊：港隊派144人征成都世大運
SAT周六體育直播賽程
曼聯遭白禮頓雙殺 梳爾補時9分鐘犯天條 海鷗報足總盃敗仇
艾蘭戴斯信列斯聯可凍結夏蘭特
足壇快遞：紅鑽主場決戰希拉爾
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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