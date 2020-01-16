體壇快訊：港隊派144人征成都世大運

葉穎恩奪港隊泰拳世界賽首勝

一連10日的世界泰拳錦標賽昨假泰國曼谷舉行，香港泰拳理事會將派出13人大軍參賽，當中葉穎恩在女子48公斤級以30:27擊敗法國隊的Valentine Roger，為港隊拿下首勝，晉級8強後將鬥土耳其代表Ezgi Yilmaz。

港11月再辦3x3世巡賽

國際籃協（FIBA）3×3世界巡迴賽去年底在香港首度上演，主辦機構M1昨宣布賽事將於11月重臨香港，比賽場地首選仍屬維多利亞公園，計劃場地座位增至約1500個，部分門票將預留予學校、社福機構作推廣用途。行政總裁黃耀建表示，今年將會強化場外的嘉年華及社區推廣活動，務求與市民有更多互動。

港或申辦15人女欖第3級國際賽

首屆女子15人欖球錦標賽將於10至11月舉行，世界欖球總會宣布新西蘭將舉行頂級賽事，而第2級賽事則假南非上演。據悉香港有意申辦第3級別的賽事，但前題是現時亞洲排名第2的香港女欖，能在本月在哈薩克舉行的亞洲賽勝出，獲得參賽資格。

梁文博缺席聽證 8人認打假

中國《體壇周報》報道，世界桌球總會已完成10名中國球手操控球賽的調查，其中梁文博未有出席聽證會，李行否認部分控罪。至於趙心童、顏丙濤承認參與球賽賭博，亦曾在合共6場比賽協助造假，與另外6人接受指控。