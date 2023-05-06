勇士湯臣三分雨射退湖人

湯臣在三分線外11投8中，生涯第6次在季後賽單場射入至少8球三分，創下聯盟新紀錄，其「浪花兄弟」拍檔史堤芬居里則貢獻「雙雙」20分及12次助攻。勇士同時加強對「一眉」安東尼戴維斯的防守，將這名中鋒得分壓制至11分，終以27分優勢拿下勝利。

湯臣的父親米高湯臣曾為湖人贏得2次總冠軍，這名勇士射手稱在洛杉磯出戰季後賽對自己別具意義，「我還是高中生時，會和爸爸一起到湖人主場，並幻想在此打球、和最強的球員較量。能在夢想起源地比賽，我感到很興奮」。湯臣續指，已故的湖人名宿高比拜仁對自己影響甚深，令自己在球場上更拼命。

公鹿主帥貝頓賀沙雙失

另外，公鹿早前在首圈意外以場數1：4不敵8號種子邁阿密熱火出局，球隊昨宣布解僱主帥貝頓賀沙，結束雙方5年的合作。這名53歲教頭曾任聖安東尼奧馬刺助教長達17年，及後首次坐正執教阿特蘭大鷹隊，至2018年加盟公鹿，其間領軍每季皆闖季後賽，並於2021年總決賽擊敗鳳凰城太陽，取得球隊自1971及1974年後，隊史第3座NBA總冠軍。其弟上周遇車禍喪生，他據報因而大受打擊。