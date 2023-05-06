皇馬決戰奧沙辛拿 隔9年重返決賽冀破宿命

莫迪歷阿拉巴復出穩後防

皇馬近季多次在西盃副選不敵低組別球會，甚至曾起用不合資格球員而贏變輸，對上一次封王已是2014年，當時靠加里夫巴利傳給3秒後自己的經典入球，終擊敗巴塞隆拿。有趣的是他們近30年曾5次打入決賽，只有對巴塞的兩次能最終捧盃，另外3次分別對馬德里體育會、薩拉戈薩及拉科魯尼亞都僅負1球。

皇馬近3仗共失8球，主帥安察洛堤承認，犯錯頻頻的守將艾達米列達奧「需要盡快清醒起來」。有報道指在日前不敵皇家蘇斯達後，球會會長皮里斯召見安帥，要求對方在明仗對奧沙辛拿及下周歐聯4強大戰曼城交出戰績。至於隊史第2次打入西盃決賽的奧沙辛拿，在聯賽已早早上岸，日前對巴塞的敗仗收起不少主力，但陣前有右閘拿祖維度操練受傷收咧。

超級拉科奠基者病逝

大衛施華續約皇蘇1年

另外，西班牙籍名帥伊基利斯亞斯（Arsenio Iglesias）昨病逝，享年92歲。外號「阿爾泰索巫師」的伊帥，在1990年代帶領拉科魯尼亞贏得1次西班牙盃及兩次西甲亞軍，被認為是千禧年代「超級拉科」的奠基者，在1996年亦曾短暫執教皇馬。皇蘇則公布與37歲中場大衛施華續約至1年至明夏。