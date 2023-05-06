拿玻里隔33年再奪意甲 史巴列堤破二奶命 班主劍指歐聯

拿玻里在上輪聯賽在主場被沙蘭力坦拿逼和後未能提早封王，昨征戰烏甸尼斯亦在早段失守，被主隊於13分鐘由中場辛迪盧歷先開紀錄落後半場。不過積極反撲的拿玻里終在52分鐘由「足壇字母哥」基華拉斯基利亞遠射被對手門將救出不遠，首席射手域陀奧森漢近門補射入網扳平1：1。及後球隊在主導形勢下未能再增添紀錄，最終各一言和後，拿玻里33戰得80分，領先次席拉素16分，提前5輪取得隊史第3座意甲錦標。

執教生涯曾領羅馬在意甲四度奪亞的拿玻里主帥史巴列堤，終打破「二奶命」奪冠，賽後他表示：「看到球迷們的歡笑是對我最大的鼓舞，這些年人們在疫下克服了很多困難時刻，這是大家應得的快樂，我們都會永記這一刻。」

拿玻里19年前曾破產，當時入主接管球會的班主迪羅倫迪斯，昨選擇留守那不勒斯市，在主場的馬拉當拿球場與當地球迷同歡，他感言道：「這是起點，而非終點。當初我來到這裏，曾說過要花上至少10年將球隊帶回歐洲賽舞台並重上高峰，如今真的實現承諾了，這絕對是我們多年來建立球隊的成果，未來不但要繼續成為意甲盟主，我更希望球隊他朝可贏下歐聯，成為歐洲冠軍。」

狂歡派對樂極生悲 1死逾200人傷

此外，那不勒斯市於賽後有數以萬計民眾上街慶祝這歷史時刻，部分球迷更穿起33年前帶領球隊奪得意甲的已故球王馬拉當拿戰衣狂歡。惟據報部分地區慶祝場面失控，其中1人被槍傷送院後不治，而全市累計逾200人受傷。至於昨仗衝入烏軍主場慶祝的拿玻里球迷亦同樣場面混亂，主將施連斯基的球衣及球褲均被搶去，其後當地警方須施放催淚彈控制場面。

米蘭雙雄撼羅馬兩軍

蒙沙後衛假波罪成 初審囚5年

至於明晨賽事方面，次席的拉素明晨將作客衛冕失敗的第6位球隊AC米蘭，而第7的羅馬則迎戰第4的國際米蘭，續為歐戰席位而戰。另外，今季由蒙沙外借至拖連奴的31歲後衛艾文度伊素，因2014年一場球賽涉收受來自那不勒斯黑手黨的賄款踢假波，昨被當地法庭判監5年，但刑期須至終審結束前才會被執行，而堅稱自己清白的伊素表明將會上訴。