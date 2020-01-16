綠軍大勝76人扳回一城 新科MVP安必特復出 夏登贈名表恭賀

安必特前日贏得生涯首座MVP，其隊友夏登在東岸次圈第2場鬥塞爾特人前，特意送他一隻刻着「23 MVP」的勞力士手表。安必特說，曾於2018年贏得MVP的夏登，在季中被布魯克林籃網交易到76人後，一直默默推動自己進步，「他沒有直接告訴我，但自從他來到費城後，我覺得他為我設下成為MVP的目標。他犧牲了很多，是我合作過最好的組織者，且一直為我製造機會，無論是在場上得分，抑或成為更好的球員」。

謝倫布朗轟25分 稱無懼作客抗敵

早前安必特因右膝有傷，在東岸次圈首戰倦勤，而這名29歲喀麥隆籍中鋒在次仗復出，惟他僅上陣27分鐘，並貢獻15分、5次封阻，而塞爾特人則在第3節打出35：16的攻勢擴大分差，最終76人以34分大敗予「綠軍」，場數被扳成1：1平手。此役交出「雙雙」12分10籃板的夏登賽後表示，即使賽果未如理想，仍樂見安必特復出歸隊。

至於塞爾特人主帥馬祖拿則表示，首戰以115：119不敵76人後，全隊因此感到憤怒，謝倫布朗亦有決心在主場扳回一城，這名26歲後衛轟入全場最高的25分，坦承能夠扳平場數十分重要，「安必特毫無疑問值得拿下這座MVP，但今場我們必須贏。接下來我們將會到一個充滿敵意的環境比賽，不過這肯定會很有趣，我們也必須繼續打球隊的風格爭勝」。

基斯保羅有望復出鬥金塊

另外，鳳凰城太陽在西岸次圈以0：2落後丹佛金塊，當家控衛基斯保羅更於第2仗傷及腹股溝。不過，總教練蒙迪威廉斯昨透露保羅傷勢比想像中樂觀，有望於明早10時的第3戰主場上陣。