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2023年5月5日星期五
夏蘭特膺單季入球王 助曼城重登榜首 歸功基亞利殊傳送
新帥艾蘭戴斯明領列斯聯挑戰藍月 自信不遜哥帥阿迪達
比寧咸盛傳允投皇馬 西媒：將簽約6年 轉會費仍待共識
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何宛淇張沅封后 港隊蒙特利爾世盃奪5牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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