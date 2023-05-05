比寧咸盛傳允投皇馬 西媒：將簽約6年 轉會費仍待共識

勢接班卻奧斯莫迪歷

19歲的祖迪比寧咸自2020年由伯明翰改投多蒙特後，不單迅即成為該德甲勁旅的正選，更在2021年開始成為英格蘭隊常客，並在去年世界盃分組賽大勝伊朗隊一役取得首個國際賽入球。據《馬卡報》報道，早已獲利物浦、曼市雙雄及皇馬等列強虎視眈眈的比寧咸，最終決定前赴中場正處換血期的「銀河艦隊」發展，勢將頂替老將卻奧斯及莫迪歷。惟皇馬一方開出的1.1億歐元（約9.53億港元）轉會費，與多蒙特的1.4億歐元（約12.13億港元）心理價位，仍有一段距離。

基沙文起孖助馬體會升次席

西甲方面，馬德里體育會昨憑大勇鋒將基沙文梅開二度，加上隊友艾華路莫拉達、恩歷克卡拉斯高及拿侯爾盧斯路各建一功，主場5：1大勝卡迪斯，賽後33戰得69分，以1分反壓皇馬升上次席，但仍被一哥巴塞隆拿拋離13分。至於今季長期掙扎的老牌球會華倫西亞，則在逼和作客的維拉利爾1：1後以33戰得34分排第17位，卡迪斯則僅比華倫多1分排第15位。