夏蘭特膺單季入球王 助曼城重登榜首 歸功基亞利殊傳送

仍需搶分護級的韋斯咸堅壁清野，令上半場狂攻的曼城無功而還，但終在50分鐘打開缺口，守將尼敦阿基接應翼鋒馬列斯開出罰球頂入。70分鐘，曼城另一翼鋒基亞利殊斜直線交左路的艾寧夏蘭特，後者第一時間以左腳瀟灑「chip」入。85分鐘，曼城攻擊手菲爾科頓怒射「窩利」省中對方球員令皮球改變方向入網，終令「鎚仔幫」淨吞3蛋而回，賽後34戰續得34分排第15位，暫多尾三諾定咸森林4分。

22歲的夏蘭特回應自己首季英超即成為「入球王」道：「我知道這個紀錄的。這是一個特別的晚上，一個特別的時刻。我很高興和自豪，實在無言以對。這場比賽相當難踢，因為韋斯咸刻意防守，令我們上半場處於掙扎之中。」夏蘭特又特別感謝基亞利殊，事關對方賽前已表明，亟欲爭取成為單季入球紀錄的助攻者。

曼城主帥哥迪奧拿則說：「夏蘭特值得獲此殊榮，整支球隊亦然，因為沒有隊友的幫忙，他是辦不到的。不過，他確是一個特別的前鋒。能夠超越頂級射手舒利亞和高爾的紀錄，確是非常特別的。」舒、高二人當年的英超比賽場數是42場，目下卻只有38場，故此更顯得夏蘭特的射術精湛。英格蘭隊名宿名宿連尼加指出，夏蘭特的數據「太瘋狂了。舒利亞處於困難時刻，我是感同身受的」。舒利亞其後卻送上祝賀，「我真不想把它（紀錄）交給一個更出色的人。28年了，他（夏蘭特）是最好的。」

利物浦小勝富咸五連捷

同日利物浦藉前鋒達雲紐尼斯在39分鐘博得12碼，由前線拍檔穆罕默德沙拿操刀射入，主場以1：0小勝富咸並取得五連捷，賽後34戰得59分續排第5，落後今晨作客白禮頓和少踢兩場的「四哥」曼聯4分。「紅軍」領隊高普未有談及參戰下季歐聯的可能性，卻稱讚麾下近期的戰意，有利下季重整旗鼓。