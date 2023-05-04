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2023年5月4日星期四
美斯遭內部停薪停賽 缺操偕家人遊沙特兼任大使 PSG拒續約
久保建英倒戈皇馬建功 巴塞最快下輪封王
廠兵止頹 車路士六連敗 奧巴美揚僅觸球9次 林柏特：非鬥心不足
曼聯訪白禮頓續缺7將 華拉尼復出在即
利物浦證艾簡達拿臀傷收咧
萊比錫闖德盃決賽爭衛冕 奧莫助炒弗賴堡
體壇快訊：俞雅欣靜岡賽第4僅負
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安必特初膺MVP 喀國第一人 今早勢復出鬥綠軍
何詩蓓下周戰環地中海賽 備戰世界賽
張之臻馬德里賽闖8強再寫紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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