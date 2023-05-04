體壇快訊：俞雅欣靜岡賽第4僅負

林丹李宗偉入選名人堂

世界羽聯周二宣布，中國的林丹及馬來西亞的李宗偉入選名人堂，將於本月26日假吉隆坡會展中心舉行入堂儀式。林丹曾於奧運兩度封王，亦於世錦賽5奪男單冠軍。李宗偉則被公認為「無冕之王」，曾連續3屆摘下奧運男單銀牌，4奪世錦賽亞軍，並創下349周世界排名第一的紀錄。

37歲高橋大輔二度退役

37歲前花滑男子單人滑世界冠軍高橋大輔，昨宣布與30歲的冰舞拍檔村元哉中齊告退役，結束滑冰生涯。身為羽生結弦大師兄的日本名將高橋大輔，曾在2010年奪得世界賽男子個人滑金牌，並在2007及12年兩度摘銀。他2014年首次退役，4年後復出並轉戰冰舞。

女長城世排聯缺朱婷

中國女排日前公布23人大軍出戰本月底展開的世界女排聯賽，陣中除了袁心玥以隊長身分領銜外，其餘主力丁霞、李盈瑩及龔翔宇等列席，惟目前在意甲聯賽效力的星將朱婷和姚迪則告缺席。今屆賽事首3周分別於土耳其、日本及香港上演，決賽周則在美國舉行。

美變性車手勝出惹議

美籍27歲車手基莉絲周日在國際單車聯盟（UCI）最低級別的新墨西哥州希拉巡迴賽奪冠，成為首名在UCI女子賽事勝出的變性車手，同時獲得35350美元（約27.7萬港元）獎金。此事引起外界議論，賽會承認「曾就車手資格與UCI和美國單車協會展開激烈辯論」。

神戶遭名古屋補時逼和

神戶勝利船昨於日職領先兩球下，於完場前被主場的名古屋鯨魚最後一擊逼和2：2，賽後11戰得23分續居首，領先同日贏波居次的橫濱水手兩分，而鯨魚則續排季席。另外，大阪櫻花大同市打吡憑加藤陸次樹末段的絕殺入球，作客以2：1挫大阪飛腳，升上第7位。