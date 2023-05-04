曼聯訪白禮頓續缺7將 華拉尼復出在即

曼聯近仗表現不穩，雖在歐霸8強不敵西維爾出局，但在足總盃4強則戰至互射12碼淘汰白禮頓殺入決賽，雙方明晨再交手，「紅魔」主帥坦夏格坦言球隊並沒太大優勢，加上雙方均要為歐戰資格而拼搏，認為是役續會非常難踢。而他又透露後衛華拉尼的康復進度良好，有信心對方可在季尾復出，而已養傷多時的翼鋒阿歷真度加拿祖已復操，但明晨不會復出。

C朗相隔6年再膺年度吸金王

另外，季中離開曼聯轉投沙特阿拉伯勁旅艾納沙的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），昨在福布斯公布的最新一期體壇年度收入榜以1.09億鎊（約10.7億港元），力壓美斯、基利安麥巴比及勒邦占士等，繼2017年以來再登榜首。惟據報這名38歲球星在沙特過得不如意，加上女友疑患思鄉病，近日盛傳或在季後尋求轉會。

約基月底訪港列席港會七人賽晚宴

至於將在本月26至28日於香港足球會舉行的港會七人賽，門票昨起已公開發售，球迷可透過Zicket.co購票。而賽會亦公布將在25日舉行晚宴招待參戰球員，並由曼聯名宿約基擔任嘉賓，有興趣參與的球迷可額外購買晚宴套票出席。